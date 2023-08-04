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وفاة طفل في حادث إنقلاب جرار بالمدية

بقلم نادية بن طاهر
وفاة طفل في حادث إنقلاب جرار بالمدية
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توفي طفل يبلغ من العمر 4 سنوات صباح اليوم الجمعة، إثر حادث إنقلاب جرار فلاحي بالمكان المسمى العقوبية في بلدية سيدي زهار في المدية.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة السواقي في حدود الساعة العاشرة صباتحا، من أجل حادث إنقلاب جرار فلاحي أثناء عملية تفريغ الدبال.

وخلف الحادث وفاة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، حيث وجد متوفي في عين المكان. وتم تحويل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بني سليمان.

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