وفاة طفل في حادث سقوط داخل بئر بأدرار

لقي طفل مصرعه في حادث سقوط داخل بئر، بالمكان المسمى بساتين قصر ايكيس، بلدية تامست بولاية بأدرار.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 11سا22د، من أجل إجلاء طفل سقط داخل بئر بعمق حوالي 15 مترا، بالمكان المسمى بساتين قصر ايكيس، بلدية تامست، دائرة فنوغيل.

مشيرة أن الضحية يبلغ من العمر 04 سنوات، تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

