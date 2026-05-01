وفاة طفل.. هذه مُخلفات التقلبات الجوية عبر الوطن

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة إثر التقلبات الجوية، عبر الوطن، اليوم الجمعة، إلى غاية الساعة الواحدة زوالا.

وحسب بيان للمديرية، توفي طفل ببلدية نقوسة في ورقلة، إثر سقوط جدار إحاطة خارجي لمنزل أرضي عليه، بفعل هبوب رياح.

كما تم تسجيل ببلدية ورقلة، سقوط عمودين كهربائيين ذو التوتر العالي بالمكان المسمى حي عدل 01، دون تسجيل خسائر بشرية.

وفي بلدية الأغواط، تدخلت مصالح الحماية المدنية، لامتصاص مياه الأمطار المتراكمة من طرقات عدة أحياء.

فيما تم ببلدية أولاد جلال، امتصاص مياه الأمطار المتراكمة من ساحة حي 310 مسكن.