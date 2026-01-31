وفاة طفل وإصابة إمرأة في حريق منزل بتامنغست

توفي طفل يبلغ من العمر 04 سنوات، اليوم السبت، إثر حريق مأساوي شبّ داخل منزل بحي صورو بولاية تامنغست.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، أسفر الحادث الأليم كذلك، عن إصابة امرأة “60 سنة” بحروق من الدرجة الثالثة.

حيث قدمت لها مصالح الحماية المدنية الإسعافات الأولية الضرورية قبل نقلها على جناح السرعة إلى مستشفى تامنغست لتلقي العلاج المكثف.

وقد تدخل أفراد المركز المتقدم، مدعومين بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية، في حدود الساعة 14:27 للسيطرة على الحريق.

ونجحت الفرق المتدخلة في إخماد النيران ومنع انتشارها إلى المنازل المجاورة.

كما تمكنت من تأمين الموقع وتفادي خطر وقوع انفجار، رغم الخسائر المادية المعتبرة التي خلفتها النيران داخل المنزل.