وفاة طفل وإصابة شخصين إثر إنقلاب سيارة بتيميمون
بقلم نادية بن طاهر
توفي طفل يبلغ من العمر 13 سنة وأصيب شخصان آخران بجروح، إثر حادث مرور مأساوي وقع بولاية تيميمون.
وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 09:20 صباحاً، إثر انحراف وانقلاب سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 118، ببلدية ودائرة تينركوك.
وخلف الحادث إصابة شخصين يبلغان من العمر 14 و 55 سنة بجروح مختلفة، حيث تم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي. في المقابل، تم تحويل جثمان الطفل المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث.
