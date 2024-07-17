وفاة طفل وإصابة شخصين في حادث دهس بعين الدفلى

سجلت الحماية المدنية، صبيحة اليوم الأربعاء، 3 ضحايا إثر حادث دهس لطفلين في ولاية عين الدفلى.

وحسب الحماية المدنية، فإن الأخيرة تدخلت على الساعة الخامسة و35 دقيقة، من اجل حادث دهس شاحنة لطفلين. على مستوى الطريق الوطني رقم 4 ببلدية سيدي الأخضر، دائرة خميس مليانة.

وخلف الحادث وفاة طفل و إصابة شخصين آخرين يبلغا من العمر 15 سنة و36 سنة لهما جروح مختلفة. تم إسعافهما ونقلهما الى المستشفى المحلي. أما ضحية المتوفية يبلغ من العمر 15 سنة تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث.

وسجلت مصالح الحماية المدنية، وفاة 3 أشخاص غرقا، وإنقاذ 262 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية، بلغ إجمالي التدخلات في مختلف الحوادث خلال 24 ساعة الأخيرة، 3726 تدخلا.

وفيما يخص حوادث المرور، سجلت ذات المصالح، 227 تدخلا، خلفت 4 وفيات و242 جريحا.

وفيما يخص حوادث الغرق، تم تسجيل 454 تدخلا، تم من خلالها إنقاذ 262 شخصا، فيما تم تسجيل 03 وفيات.