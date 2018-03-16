وفاة طفل وإصابة عشرة آخرين في حادثين مروريين بتيسمسيلت

لقي طفل حتفه وأصيب 10 أشخاص آخرون بجروح متفاوتة الخطورة اثر حادثين مرورين متفرقين وقعا اليوم الجمعة بالطريق الوطني رقم 14بولاية تيسمسيلت.

وحسب الحماية المدنية، فإن الحادث الاول وقع بمنطقة “قهوة سيمو” ببلدية العيون بشرق الطريق الوطني رقم 14 في شطره الرابط بين بلديتي ثنية الحد والعيون.

وتمثل الحادث في إنحراف سيارة ما تسبب في إصابة أربعة أشخاص كانوا على متنها منهم طفل سنتين في حالة حرجة

تم نقله على جناح السرعة مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لثنية الحد أين لفظ أنفاسه الأخيرة.

فيما سيغادر المصابون الثلاث المستشفى عقب تلقيهم العلاج، حسب مصدر طبي .

في حين تدخلت الحماية المدنية في حادث آخر بالطريق رقم 14 في شطره الرابط بين بلديتي العيون وثنية الحد على مستوى منطقة “حوش فيقارون”ثنية الحد.

تمثل في اصطدام سيارتين سياحيتين كانتا تسيران في الاتجاه المعاكس مما تسبب في اصابة سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 11 و77 سنة كانوا على متنهما.

وتم اجلاء المصابين إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لثنية الحد علما بأن حالتهم ليست بالخطيرة

ومن جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة أسباب الحادثين.