وفاة طفل وإصابة 3 أشخاص بتسمم غذائي بالوادي

لفظ طفل يبلغ من العمر ثلاثة سنوات أنفاسه الأخيرة بمستشفى الأطفال بشير بالناصر بالوادي.

في ما لا تزال أخويه الإثنين، اللذان يبلغان من العمر خمسة سنوات وسبعة سنوات على التوالي.

إضافة إلى أمه تحت الرعاية الطبية بسبب تسمم غذائي تعرضوا له، العائلة الصغيرة تنحدر من بلدية تغزوت شمال ولاية الوادي.

تناولت طعام منتهي الصلاحية لم يعرف مصدره، أدى إلى اصابتهم بإسهال وقيء شديد مع ارتفاع كبير في درجة الحرارة.

ليتم نقلهم إلى المستشفى على جناح السرعة، ومن ثم تحويلهم على مستشفى الأطفال أين لفظ الطفل الصغير أنفاسه في الطريق كونه لم يستطع مقاومة المرض.

فيما ترقد الأم مع ابنتها تحت الرعاية الصحية .

في حين تم توجيه الجثة للتشريح بامر من وكيل الجمهورية . في حين تم تشكيل لجنة من التجارة والامن والصحة لتقصي العامل الوفاة.