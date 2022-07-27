وفاة طفل وإصابة 4 آخرين في إنقلاب سيارة بميلة

لقي طفل يبلغ من العمر 13 سنة حتفه، وأصيب 4 آخرين، اليوم الأربعاء، في انحراف وانقلاب سيارة سياحية في ميلة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية للولاية، تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة سيدي مروان في هذا الحادث.

وتمثل الحادث في انحراف وانقلاب سيارة سياحية من نوع “بوجو 207” بالطريق الولائي رقم 52 في شطره الرابط بين فرضوة و بلدية سيدي مروان.

وخلف الحادث 05 ضحايا، منهم ضحية متوفية “13 سنة” حسب طبيب مصلحة الإستعجالات. وضحية تبلغ من العمر 5 سنوات حالتها حرجة لها إصابة بالرأس و الوجه.

وكذا إصابة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات بآلام في الرأس، وإمرأة ورجل يبلغان من العمر 40 سنة و 74 سنة في حالة صدمة0

وتم إسعاف المصابين من طرف مصالح الحماية المدنية، إلى مصلحة الإستعجالات بالعيادة متعددة الخدمات القرارم قوقة.

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