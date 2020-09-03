وفاة طفل وإصابة 4 أشخاص في اصطدام شاحنة وسيارة سياحية بالمدية

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة السواقي، في ولاية المدية، اليوم الخميس، من أجل حادث مرور وقع بأولاد بن يخلف.

وتمثل الحادث في اصطدام بين شاحنة وسيارة سياحية، خلف وفاة طفل صاحب 3 سنوات في عين المكان وإصابة 4 أشخاص.

وأوضح بيان الحماية المدنية، أن أعمار المصابين بين 20 و24 سنة لديهم إصابات متفاوتة الخطورة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستوصف.

وقد توفي 29 شخصا وأصيب 1561 آخرون بجروح في حوادث المرور وقعت في مختلف مناطق البلاد في الفترة الممتدة ما بين 23 و29 أوت الفارط.

وجاء في بيان لمصالح الحماية المدنية أن أثقل حصيلة سجلت في ولاية مستغانم بوفاة 5 اشخاص وجرح 45 آخرين.

وتمكنت مصالح الحماية المدنية، أمس الأربعاء، من إنقاذ عدة أشخاص كانوا في وضعية خطيرة جراء محاصرتهم بمياه الأمطار بعدة ولايات.