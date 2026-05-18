وفاة طفل وإصابة 4 أشخاص في حادث مرور بعين وسارة

لقي طفل حتفه وأصيب 4 أشخاص آخرين في حادث انحراف وانقلاب سيارة بالطريق الولائي رقم 167 ب في اتجاه عين وسارة، بلدية ودائرة حد الصحاري بولاية عين وسارة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث انحراف وانقلاب سيارة، مشيرة أنه خلّف وفاة طفل. يبلغ من العمر 03 سنوات، حيث تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث، وإصابة (04) أشخاص آخرين. بجروح وحالة صدمة (تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و44 سنة)، حيث تم إسعافهم ونقل المصابين إلى المستشفى المحلي.

وسخر لهذا التدخل 01 شاحنة إطفاء وسيارتي اسعاف.

