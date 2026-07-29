وفاة طفل وإصابة 6 أشخاص بعد احتراق شقة في باتنة

لقي طفل مصرعه اليوم الأربعاء، وأصيب 6 أشخاص آخرين باختناق جراء اندلاع حريق داخل شقة بولاية باتنة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 09 سا و25د، من أجل إخماد حريق شقة في الطابق الأول لبناية سكنية تتكون من “ط+1” بمشتة جرياط، بلدية القصبات ودائرة رأس العيون.

خلّف الحادث وفاة طفل وإصابة 06 أشخاص آخرين بحالات ضيق في التنفس جراء استنشاق الدخان، حيث يبلغ من العمر سنتين. وقد تم تحويله إلى العيادة المتعددة الخدمات بالقصبات. فيما تم تقديم الإسعافات الأولية لـ 06 مصابين يعانون من ضيق في التنفس “من بينهم أطفال” ونقلهم إلى العيادة المتعددة الخدمات بالقصبات.

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