وفاة طفل وإصابة 9 آخرين في حادث اصطدام تسلسلي بين 3 سيارات ببني سليمان

وقع حادث خطير بالمكان المسمى الكروشة على مستوى الطريق الوطني رقم 18 بلدية ودائرة بني سليمان.

الحادث تسبب في وفاة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات وإصابة 9 أشخاص آخرين من كلا الجنسين تتراوح أعمارهم مابين (3 سنوات و75 سنة) لهم إصابات متعددة ومتفاوتة الخطورة تم تقديم لهم الإسعافات الأولية اللازمة من طرف مصالح الحمابة المدينة ونقلهم على جناح السرعة إلى المؤسسة الإستشفائية ببني سليمان فيما حولت جثة المتوفي الى مصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة.