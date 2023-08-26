وفاة طفل  واصابة 3 نساء في حادث مرور  بالأوريسيا بسطيف

لقي طفل مصرعه، يوم السبت، اثر حادث مرور بالطريق الوطني رقم 9 بنواحي لخبابشة بلدية الأوريسيا اتجاه سطيف.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 15و13د، من اجل هذا الحادث والذي تمثل في تصادم بين سيارة سياحية (د.لوقان) وسيارة أجرة (د.لوقان) على الطريق الوطني رقم 09 بنواحي لخبابشة بلدية الأوريسا -اتجاه سطيف-.

وخلف الحادث وفاة طفل في عين المكان بالغ من العمر 12 سنة، وإصابة 3 نساء بأضرار خطيرة، تبلغ أعمارهن 31، 41 و55سنة.