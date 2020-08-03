وفاة طفل وامرأة وجرح 13 شخصا بحادثي مرور بتاجنانت والمشيرة.

أخبار الجزائر
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وفاة طفل وامرأة وجرح 13 شخصا بحادثي مرور بتاجنانت والمشيرة.
بقلم سفيان بوعون

لقي طفل يبلغ من العمر 5 أعوام وامرأة 43 عاما مصرعهما بحادث اصطدام بين سيارتين بمفترق السكة الحديد ببلدية المشيرة الطريق الوطني 100.

كما  أصيب في نفس الحادث 6 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة تتراوح أعمارهم بين 10أعوام و 64 عاما.

وفي حادث مرور ثان وقع ببلدية تاجنانت أصيب 7 أشخاص بجروح متفاوتة أيضا تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و 43 عاما اثر اصطدام بين سيارتين بالطريق الوطني 5 قرب محطة خدمات احد الخواص.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية بالحتدثين وحولت الضحايا والمصابين الأول نحو مستشفى شلغوم العيد والثاني باتجاه العبادة المتعددة الخدمات تاجنانت.


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