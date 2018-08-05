وفاة طفل ودخول أخته للعناية المركزة بعد تعرضهم لتسمم في المسيلة

إهتزت بلدية بئر الفضة أقصى جنوب المسيلة صبيحة اليوم عقب وفاة طفل ودخول أخته للعناية المركزة بمستشفى بوسعادة إثر تسمم.

وحسب مصادر لـ النهار فإن الضحيتان إبراهيم “صاحب ال6 سنوات وأخته “روان” صاحبة 10 سنوات من عائلة بوزيدي.

مضيفا ان الواقعة تعود إلى صبيحة اليوم أين إشتكى الطفلان من آلام حادة على مستوى البطن وقع على إثرها إبراهيم مفارقا الحياة.

في حين تم نقلت “روان” على جناح السرعة إلى العناية المركزة بمستشفى بوسعادة، ولم يتم لحد الأن تحديد أسباب التسمم.

وحسب الطبيبة تبقى إحتمالات تعرضهم إلى تسمم غذائي أوتناولهم لمادة سامة في إنتظارنتائج التحاليل الطبية ومعرفة الأسباب الحقيقة للوفاة .