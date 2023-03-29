وفاة طفل يوتوبر شهيرة بطريقة مأساوية يفطر القلوب

خلف وفاة الطفل راكان إبن اليوتوبر الشهيرة ديانا محمد، حزنا كبيرا لدى متابعيها، بعد قضائه لعدة أيام في العناية المركزة، فاقدًا للوعي إثر تعرضه لحادث سير مؤلم.

ونشرت ديانا محمد عبر حسابها على انستغرام والذي يتابعها فيه أزيد من 200 ألف متباع، خبر وفاة نجلها والذي يبلغ من العمر 3 سنوات.

وقبلها، ظهرت المدونة ديانا محمد في مقطع فيديو لها على إنستغرام وهي في حالة إنهيار تام.

وقالت ديانا محمد أن إبنها تعرض لحادث سيارة وهو في العناية المركزة وتوقف قلبه قبل انعاشه من طرف الطاقم الطبي.

وظهرت المؤثرة وهي منهارة تماما وطلبت من متابعيها الدعاء لطفلها.

وانتشرت صور مؤلمة لطفل من غرفة العناية المركزة، وبجانبه والدته، حيث ظهر وآثار الحادث بادية على وجهه.

وتعاطف رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع العائلة المكلومة، على هذه الفاجعة. وربط البعض الامر بالحسد لأن المؤثرة كانت تشارك صورا وفيديوهات لطفلها الراحل.