وفاة طلعت زكريا.. رحيل طباخ الرئيس

فن وثقافة
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وفاة طلعت زكريا.. رحيل طباخ الرئيس
بقلم زهيدة.ث

توفي الفنان المصري طلعت زكريا، اليوم الثلاثاء، بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على أثرها إلى أحد المستشفيات القاهرة.

ولد الفنان المصري طلعت زكريا في 29 مارس 1960 بالإسكندرية.‎

ونعت نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنان الكبير طلعت زكريا، الذي كان رمزا من رموز الفن المصري .

واشتهر الراحل بشخصية طباخ الرئيس التي لعبها في فيلم حمل الاسم نفسه قبل سنوات.
وكان آخر ظهور لطلعت زكريا في حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد وأحمد فهمي، قبل أسابيع، خاصة أنه كان متزوجا من والدتها لسنوات طويلة قبل أن ينفصلا مؤخرا.


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