وفاة طليق الفنانة ليلى علوي بعد إصابته بفيروس كورونا

فن وثقافة
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وفاة طليق الفنانة ليلى علوي بعد إصابته بفيروس كورونا
بقلم نادية بن طاهر

توفي رجل الأعمال منصور الجمال، طليق الفنانة المصرية ليلى علوي، بعد أيام من الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وحسب مواقع إعلام محلية، أُعلنت إصابة رجل الأعمال منصور الجمال بفيروس كورونا، ووضع في مستشفى 15 مايو المخصصة للعزل، ليُعلن اليوم عن وفاته.

وبصفحة بيضاء، نعت الفنانة ليلى علوي، طليقها رجل الأعمال المصري منصور الجمال.

وكتبت ليلى علوي في حسابها الشخصي على موقع انستغرام: “إنا لله وإنا اليه راجعون، ادعو بالرحمة والمغفرة لرجل الأعمال دكتور منصور الجمال الذي وافته المنية، ربنا ينير قبره ويدخله فسيح جناته، ويمنح أهله وأصدقائه الصبر والسلوان”.


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