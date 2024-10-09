وفاة طيار في الخطوط الجوية التركية أثناء الرحلة

توفي طيار تابع لشركة الخطوط الجوية التركية، أثناء الرحلة بعد إصابته بوعكة، مما تسبب في هبوط اضطراري لطائرته. في مطار جون كنيدي في نيويورك، حسبما أعلنت الشركة يوم الأربعاء 9 أكتوبر.

وقال المتحدث باسم الخطوط الجوية التركية، يحيى أوستون، لـ X، إن الطائرة، التي غادرت مساء الثلاثاء 8 أكتوبر من سياتل. على الساحل الغربي للولايات المتحدة، كانت متجهة إلى إسطنبول.

وقال مساعد القائد ” لقد أغمي على قبطان طائرتنا من طراز إيرباص 350 (…) TK204 أثناء الرحلة. بعد محاولة فاشلة لتقديم الإسعافات الأولية، قررت قمرة القيادة (المكونة من طيارين آخرين، ملاحظة المحرر). القيام بهبوط اضطراري، لكن قائدنا فقد تفاصيل حياته قبل الهبوط،”.

ويعمل الطيار، البالغ من العمر 59 عامًا، في الشركة التركية منذ عام 2007، وفقًا لصحيفة Türkiye Today.

وقالت الشركة التركية إنه اجتاز بنجاح الفحص الطبي الدوري بداية شهر مارس.