وفاة عائلة من 5 أفراد ببومهرة احمد بسبب الغاز في قالمة

يتعلق الأمر بالوالدين و3 بنات أكبرهن لا تتجاوز 8 سنوات

لقيت أول أمس، 5 أفراد من عائلة واحدة مصرعهم، نتيجة تعرضهم للاختناق، بعد استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون المتسرب من سخان الماء.

المتواجد داخل مطبخ شقة الضحايا الكائنة بالطابق الثالث بعمارة بحي 08 ماي 45 ببلدية بومهرة أحمد بولاية قالمة.

ويتعلق الأمر بكل من الأب “ر. ز” 41 سنة، وإلام “ن. ب ” 35 سنة، وبناتهم البالغات 8 و 3سنوات و8 أشهر.

وحسب مصادر من عين المكان، فقد تم اكتشاف الضحايا من طرف أحد أفراد العائلة، ليتم إخطار مصالح الحماية

المدنية التي تنقلت إلى عين المكان وقامت بنقلهم إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحكيم عقبي، لعرضهم

على الطبيب الشرعي للتشريح لتحديد أسباب الوفاة، في الوقت الذي تدخلت فيه مصالح الدرك وفتحت تحقيقا

في هذه الحادثة الأليمة، التي أعادت إلى أذهان سكان قالمة الحادثة المؤلمة التي شهدها حي مكبرو عمار

بالمدينة الجديدة بعاصمة الولاية أواخر ديسمبر من سنة 2016 والتي راحت حينها عائلة متكونة من 6 أفراد بسبب سخان مائي أيضا.

وقد تم تشييع الضحايا عشية أول أمس في جو جنائزي مهيب وحضوري كبير من الأقارب والجيران ومواطني قالمة.