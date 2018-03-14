وفاة عالم الفيزياء ستيفن هوكينغ

توفي اليوم الأربعاء، عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينغ عن عمر ناهز 76 عاما حسب ما نقلته مواقع إعلامية.

ونقلت صحيفة “غارديان” عن أبناء هوكينغ: “يحزننا جدا أن والدنا المحبوب توفي اليوم”.

“إنه كان عالما عظيما وشخصا نادرا ستبقى أعماله وتراثه معنا لسنوات طويلة”.

وأضافوا: “إن شجاعة ومثابرة ستيفن هوكينغ وقدراته وروح الدعابة النادرة ألهمت الناس في جميع أنحاء العالم”.

للإشارة كان سيتفن هوكينغ من أبرز علماء الفيزياء النظرية على مستوى العالم.

وهو معروف بفضل أبحاثه في علم الكون والعلاقات بين الثقوب السوداء والديناميكا الحرارية، والتسلل الزمني، وهو مؤلف الكتاب المعروف “تاريخ موجز للزمن”.

للتذكير هوكينغ كان مصاب بمرض التصلب الجانبي الضموري.

واعتقد الأطباء عند ما كان يبلغ من العمر 22 سنة أنه سيعيش ما بين عامين و3 سنوات لكن تنبؤاتهم لم تتحقق.

فواصل هوكينغ عمله العلمي وتزوج مرتين وله 3 أطفال.