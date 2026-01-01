وفاة عامل إثر انهيار للتربة بغليزان

لقي عامل يبلغ من العمر 55 سنة مصرعه، زوال اليوم، إثر حادث انهيار للتربة أثناء أشغال حفر قنوات الصرف الصحي بولاية غليزان.

وأفادت مصالح الحماية المدنية أنّ وحداتها تدخلت على الساعة 14سا10د، عقب تلقي نداء استغاثة بخصوص انهيار للتربة بحي السعادة، ببلدية ودائرة عمي موسى، حيث كان الضحية بصدد إنجاز أشغال الحفر.

وأوضح المصدر ذاته أن الحادث أسفر عن وفاة العامل في عين المكان، حيث تم انتشال جثته من تحت الأتربة، قبل تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.