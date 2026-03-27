وفاة عامل إثر سقوطه من بناية قيد الإنجاز بوهران

لقي شخص حتفه، فجر اليوم، إثر حادث سقوط من علو بورشة بناء بولاية وهران، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أعوان الحماية المدنية تدخلوا على الساعة 04سا56د، عقب تلقيهم بلاغًا يفيد بسقوط عامل من علو بناية في طور الإنجاز تتكون من 14 طابقًا، وذلك بحي خميستي ببلدية ودائرة بئر الجير.

وأسفر الحادث عن وفاة الضحية، البالغ من العمر 43 سنة، بعين المكان متأثرًا بإصاباته البليغة، حيث تم تحويل جثمانه إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وتجدد مصالح الحماية المدنية دعوتها إلى ضرورة احترام قواعد السلامة داخل ورشات البناء، تفاديًا لمثل هذه الحوادث المأساوية