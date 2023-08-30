وفاة عامل بورشة اثر تعرضه لصعقة كهربآئية بالعاصمة

لقي شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، اثر تعرضه لصعقة كهربآئية، بحي علي صادق 2 بالحميز بلدية برج الكيفان.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها، في حدود الساعة 16 سا 45 د مدعومة بفرقة التعرف و التدخل في الأماكن الوعرة و الخطرةGRIMP.

وهذا بعد تلقي ندآء مفاده تعرض شخص لصعقة كهربآئية، بحي علي صادق 2 بالحميز.

وأضاف ذات البيان، ان الضحية متوفى في المكان من جنس ذكر 35 سنة عامل بورشة، حيث كان يقوم بأشغال فوق سطح البناية المتكونة من ثمانية طوابق R+8.