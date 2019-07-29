وفاة عامل سقط من الطابق الرابع بمخزن للحبوب في ميناء الجزائر

لقي عامل باتحادية تعاونيات الحبوب للجزائر وسط وحدة ميناء الجزائر حتفه بعد سقطوه من الطابق الرابع في أحد مخازن الحبوب على مستوى الميناء

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار اونلاين”فإن الضحية الذي لم يتجاوز العقد الثالث من عمره، يقطن بمنطقة عين السبت بين سطيف وجيجل قد لقي حتفه قبل قليل على إثر سقوطه من الطابق الرابع لمخزن الحبوب

وجاءت حادث السقوط حسب ذات المصادر بسبب إنعدام معايير الأمن و السلامة على مستوى المخزن الذي يتكون من 12 طابق حيث وبمجرد وصول العامل للطابق الرابع حتى انهارت به السلالم.

وتجدر الإشارة إلى أن العامل يشتغل خصيصا داخل المخازن من اجل استرجاع كميات القمح الضائع اثناء عملية الإفراغ