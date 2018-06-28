وفاة عامل سونلغاز بصعقة كهربائية في تندوف

توفى العامل بسونلغاز “ب.خالد” ، الذي صعقته الكهرباء اليوم بقرية حاسي خبي التي تبعد عن مقر ولاية تندوف بـ 380 كم.

العامل لقى مصرعه خلال تأديته لعمله بالقرية، ايت تعرض لصعقة كهربائية.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية حيث تم ايصاله للمستوصف اين فارق الحياة.

وبع وفاة العامل خرج سكان قرية حاسي خبي للشارع اين اغلقوا الطريق الوطني رقم 50.

محتجين على ان مولد المستوصف متوقف عن العمل منذ سنتين وهو ما سبب الوفاة حسبهم .

ومطالبين بالتدخل العاجل للسلطات العليا لإنقاذ ارواح الناس.

فبالأمس توفي شخص آخر في مكان يقال له ام الرجلين لا تتوفر على تغطية شبكة الاتصالات.

ويتم نقل المرضى على مسافة طويلة لعدم وجود مستشفى وهو ما يقلل من نسبة نجاتهم.