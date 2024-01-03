وفاة عامل وإصابة آخر بالجلفة

تدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 13سا12د، من أجل حادث سقوط عامل من الطابق الثالث بسكن خاص بحي الوئام بلدية ودائرة الجلفة.

وخلف الحادث وفاة رجل يبلغ من العمر حوالي 40 سنة وإصابة آخر اصابات مختلفة يبلغ من العمر 45 سنة وشخص آخر في حالة صدمة يبلغ من العمر 45 سنة.

تم تقديم لهما الاسعافات الأولية اللازمة وتحويلهم الى مستشفى محاد عبد القادر بحي شعباني بالجلفة. فيما تم تحويل الضحية المتوفية الى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.