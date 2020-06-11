وفاة عامل وإصابة 2 آخرين في حادث إنفجار عجلة شاحنة بالشلف

أخبار الجزائر
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وفاة عامل وإصابة 2 آخرين في حادث إنفجار عجلة شاحنة بالشلف
بقلم نادية بن طاهر

تدخلت وحدة الحماية المدنية بوادي الفضة في الشلف، بدعم من وحدة الكريمية في حدود الساعة العاشرة صباحا، من أجل حادث عمل بحظيرة لشركة أشغال عمومية.

وخلف الحادث، وفاة شخص بعين المكان يبلغ من العمر 40 سنة، يعمل لحام بالشركة، وهذا على إثر انفجار عجلة شاحنة كانوا بصدد نزعها بالتسخين بواسطة جهاز التسخين.

بالإضافة إلى إصابة شخصين، أحدهما ميكانيكي والآخر سائق شاحنة، يبلغان من العمر على التوالي 35 سنة و 45 سنة، لهما جروح و إصابات متعددة.

للإشارة، الحظيرة تابعة تابعة لأحد الخواص، وتقع بالطريق الولائي رقم 132 بلدية وادي الفضة.


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