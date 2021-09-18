وفاة عبد العزيز بوتفليقة.. الإمارات تقدم تعازيها للرئيس تبون

قدم رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تعازيه، لرئيس الجمهورية، إثر وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. كما بعث نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن زايد آل كتوم، رسالة تعزية للرئيس تبون.

ومن جهته، بعث ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسحة، محمد بن زايد أل نهيان، تعازيه للرئيس تبون. للإشارة، إنتقل إلى رحمة الله، يوم الجمعة رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز الـ84 سنة.