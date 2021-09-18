وفاة عبد العزيز بوتفليقة.. الإمارات تقدم تعازيها للرئيس تبون

ويعتبر الرئيس الراحل الرئيس الأطول حكما للجزائر،حيث تولى رئاسة الجمهورية الجزائرية قرابة الـ 20سنة، ما بين 1999 حتى 2019، حيث تجاوز مدة حكم الرئيس الراحل هواري بومدين في شهر نوفمبر سنة 2012 .
كما بعث رئيس دولة فلسطين محمود عباس، برقية عزاء للريس تبون، إثر وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وقدم عباس، أسمى عبارات التعازي القلبية والمواساة الأخوية، مذكّرا “بمناقب الرئيس الراحل، الذي قدّم سنوات من حياته في خدمة وطنه وشعبه”.
وقال رئيس دولة فلسطين، “عمل خلال رئاسة الجزائر لإرساء السلام والاستقرار والدفاع عن قضايا الأمة”. تابعا “وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي دعمها وساندها بإخلاص”.
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