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وفاة عبد العزيز بوتفليقة.. الإمارات تقدم تعازيها للرئيس تبون

بقلم أسماء.ع
وفاة عبد العزيز بوتفليقة.. الإمارات تقدم تعازيها للرئيس تبون
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قدم رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تعازيه، لرئيس الجمهورية، إثر وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. كما بعث نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن زايد آل كتوم، رسالة تعزية للرئيس تبون.

ومن جهته، بعث ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسحة، محمد بن زايد أل نهيان، تعازيه للرئيس تبون. للإشارة، إنتقل إلى رحمة الله، يوم الجمعة رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز الـ84 سنة.

ويعتبر الرئيس الراحل الرئيس الأطول حكما للجزائر،حيث تولى رئاسة الجمهورية الجزائرية قرابة الـ 20سنة، ما بين 1999 حتى 2019، حيث تجاوز مدة حكم الرئيس الراحل هواري بومدين في شهر نوفمبر سنة  2012 .

كما بعث رئيس دولة فلسطين محمود عباس، برقية عزاء للريس تبون، إثر وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وقدم عباس، أسمى عبارات التعازي القلبية والمواساة الأخوية، مذكّرا “بمناقب الرئيس الراحل، الذي قدّم سنوات من حياته في خدمة وطنه وشعبه”.

وقال رئيس دولة فلسطين، “عمل خلال رئاسة الجزائر لإرساء السلام والاستقرار والدفاع عن قضايا الأمة”. تابعا “وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي دعمها وساندها بإخلاص”.

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