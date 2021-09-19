وفاة عبد العزيز بوتفليقة.. روسيا تقدم تعازيها

قدمت السفارة الروسية، اليوم الأحد، تعازيها، إثر وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وكتبت السفارة في منشور لها “السفارة تقدم تعازيها الخالصة بعد وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة”.

ووري، ظهر اليوم الأحد، جثمان الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة، الثرى في مقبرة العالية بالعاصمة. وانتقل الى رحمة الله الفقيد، ليلة الجمعة، عن عمر ناهز 84 سنة.

ويعتبر الرئيس الراحل الرئيس الأطول حكما للجزائر، حيث تولى رئاسة الجمهورية الجزائرية قرابة الـ 20سنة، ما بين 1999 حتى 2019. حيث تجاوز مدة حكم الرئيس الراحل هواري بومدين في شهر نوفمبر سنة 2012 .

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