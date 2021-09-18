وفاة عبد العزيز بوتفليقة.. كوبا تقدم تعازيها لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

قدم الناطق الرسمي، لدولة كوبا، اليوم السبت، تعازيه لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إثر وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وكتب برونو رودريغيز، في تغريدة له ” الراحل كان صديقًا مقربًا لكوبا وثورتها”.

وقد انتقل الى رحمة الله، مساء أمس الجمعة، الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، عن عمر يناهز 84 عاما. وقرّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على إثر وفاة عبد العزيز بوتفليقة تنكيس العلم الوطني، لمدّة ثلاثة أيام. وهذا ابتداء من اليوم، عبر كامل التراب الوطني.

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