وفاة “عروس” في عين البنيان بسبب تناولها مادة سامة!

المعاينة الأولية للطبيب الشرعي أثبت أن الوفاة مشكوك فيها

زوج الضحية يوجد في مصلحة إزالة الصدمات بسبب انتشار السم في جسمه

لقيت فتاة لا يتجاوز عمرها 18 سنة مصرعها، أول أمس، ببلدية عين بنيان، ويتعّلق الأمر بـالمسماة “ع.ل” التي احتفلت منذ فترة وجيزة بزفافها، والتي عثر عليها جثّة هامدة بالمنزل العائلي.

وقد كشفت مصادر موثوقة لـ”النهار” أن مصالح الحماية المدنية تلقت اتصالا، في حدود الساعة منتصف النهار وسبع دقائق من يوم أول أمس، للتدخّل لإجلاء فتاة لم تتجاوز 18 سنة من منزلها العائلي بالصخرة الكبرى” Grand rocher”، حيث عثر عليها جثّة هامدة، وتم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى باينام.

وأضافت مراجع “النهار” أن المعانية الأولية للطبيب الشرعي أثبت أن الوفاة مشكوك فيها، حيث فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا واسعا لمعرفة السبب الحقيقي لوفاتها، خاصة أنها احتفلت منذ أيام بزفافها.

من جهة أخرى، قالت مصادر “النهار” إن الفتاة ماتت مسمومة بعد تناولها سمّا قاتلا، في انتظار استكمال التحقيقات اللازمة.

وقالت المصادر التي اوردت الخبر أن زوج الضحية هو الآخر يعاني من مضاعفات خطيرة، حيث تم نقله الى مصلحة التخلص من الصدمات، بعدما عثر عليه في مرحلة متقدمة من التسمم بمادة لا تزال مجهولة، في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق الجنائي لكشف تفاصيل هذه الحادثة الغريبة.