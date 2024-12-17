وفاة عريس ومرافقيه في حادث مأساوي بالمنيعة

لقي 3 أشخاص حتفهم، وأصيب 2 آخرين، في حادث مرور وقع اليوم الثلاثاء، ببلدية المنيعة، على بعد 70 كلم اتجاه ولاية غرداية.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث، في اصطدام بين سيارة نفعية وسيارة سياحية. ويتعلق الأمر بموكب عرس من تازروك قادم لتمنراست. أدى إلى وفاة العريس واثنين آخرين

وخلف الحادث وفاة 3 أشخاص، ويتعلق الأمر بالعريس و2 من مرافقيه. وإصابة 2 آخرين “حالتهما حرجة”، حيث تم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي. فيما تم تحويل الضحايا المتوفيين إلى مصلحة حفظ الجثث.