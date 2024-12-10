 وفاة عشريني إثر سقوطه داخل خزان مائي ببشار

توفي شخص على إثر وقوع حادث سقوط داخل خزان مائي في طور الانجاز بولاية بشار، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر نفسه، أن اسعافاتها تدخلت من أجل حادث سقوط شخص داخل خزان مائي في طور الإنجاز. خلف سكنات عدل، ببلدية و دائرة بشار.

حيث خلف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 28 سنة. تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى ترابي بوجمعة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور