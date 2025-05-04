وفاة عشريني في انقلاب سيارة بتيزي وزو

لقي شخص حتفه صباح اليوم الأحد، في حادث مرور مميت وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 04 بآيت حنيش-فريقات، ببلدية ذراع ميزان بولاية تيزي وزو.

من جهتها أوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 07سا 12د من أجل حادث انحراف وانقلاب سيارة. بالطريق الولائي رقم 04 بآيت حنيش-فريقات، ببلدية ودائرة ذراع ميزان.

مشيرة أن الحادث خلّف وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 27 سنة. تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور