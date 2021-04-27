وفاة عشريني في حادث اصطدام بين 3 شاحنات بتمنراست

تدخل أفراد الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بتمنراست، اليوم الثلاثاء، لأجل حادث مرور مميت، بالطريق الإجتنابي بمفترق الطرق إنزاون.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد تمثل الحادث في تصادم ما بين 3 شاحنات من الوزن الثقيل وشاحنة صغيرة.

وأسفر هذا الحادث، عن وفاة شخص يبلغ من العمر 27 سنة، وإصابة شخص آخر بجروح متفاوتة الخطورة.

وقد تم إسعاف الضحايا في عين المكان من طرف مصالح الحماية المدنية، ونقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى تمنراست.

وتمت العملية بحضور قائد الوحدة الرئيسية، وتم تسخير لها 16 عون وطبيب و3 ملازمين.

بالإضافة إلى شاحنة إطفاء وسيارتي إسعاف.