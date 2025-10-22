وفاة عشريني في حادث مرور بالمسيلة

لقي شخص حتفه جراء حادث مرور مميت وقع صباح اليوم الأربعاء، على مستوى الطريق الوطني رقم 40. بلدية أولاد عدي القبالة، بولاية المسيلة.

من جهتها، أوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث اصطدام بين سيارة و شاحنة. على مستوى الطريق الوطني رقم 40، بلدية أولاد عدي القبالة، دائرة أولاد دراج.

مشيرة أن الحادث خلف وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 24 سنة تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

