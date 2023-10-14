وفاة عشريني في حادث مرور  ببلدية تابلاط بالمدية

لقي شاب مصرعه، اليوم السبت، في حادث مرور ة على مستوى الطريق الوطني رقم 08 المكان المسمى الزمالة ببلدية تابلاط بالمدية.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها، اليوم، على الساعة 11سا03د ، من اجل حادث إنحراف و انقلاب سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 08 المكان المسمى الزمالة بلدية ودائرة تابلاط.

وأضاف ذات البيان، ان الحادث خلف وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 26 سنة، تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى تابلاط.