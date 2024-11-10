وفاة عضوين من “ألتراس” تابعة لشبيبة القبائل في حادث مرور

اهتزت أسرة شبيبة القبائل، على وقع حادث مرور أليم، أدى إلى وفاة عضوين من أولتراس “كابيلي بويز” التابعة للفريق. في طريقهما لملعب “حسين آيت أحمد” الذي احتضن أمس، قمة الجولة 8 أمام الضيف شبيبة القبائل.

وقدمت إدارة شبيبة القبائل، تعازيها إلى المناصر وعضو “كابيلي بويز” رحيم دراجي، الذي توفي بعين المكان، بينما تم نقل صديقه الآخر. المدعو “نسيم شيخ” إلى المستشفى، في حالة حرجة.

قبل أن تعلن صبيحة اليوم الأحد، إدارة شبيبة القبائل، عن وفاة المناصر الثاني، نسيم شيخ، متأثرا بجروح خطيرة، في حادث مرور مأساوي.

وتقدمت إدارة “الكناري” بتعازيها الصادقة لعائلة الفقيدين. مؤكدة دعمها الكامل للعائلتين في هذا المصاب الجلل.



