وفاة عضو المجلس الشعبي الولائي ورئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري في حادث مرور

شهد الطريق الولائي رقم 56 بحي لعلاليق بلدية البوني مساء اليوم حادث مرور يتمثل في اصطدام سيارتين.

الحادث خلف وفاة شخص وإصابة أخر ، الضحية الاول في العقد السابع من العمر توفي في عين المكان.والمسمى برحايل عبد الله وهو عضو المجلس الشعبي الولائي ورئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري عن قائمة الاحرار.

اين تم نقله الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى ابن رشد الجامعي من طرف اعوان الحماية المدنية. في حين نقل الشخص الثاني والبالغ 42 سنة الى مصلحة الاستعجالات الطبية لمستشفى الحجار بسبب حالته الخطيرة.

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تدخلت مصالح الحماية المدنية في حدود الساعة 19سا على محور الطريق السريع شرق- غرب اتجاه الجزائر حي مكناسة ببلدية وادي سلي في الشلف من اجل حادث اصطدام سيارتين.

الحادث تمثل في اصطدام ما بين سيارتين سياحيتين الاولى من نوع رونو سامبول والثانية من نوع داسيا لوقان. خلف اصابة 3 اشخاص بجروح تم اسعافهم و اجلاؤهم الى مستشفى اولاد محمد ببلدية الشلف.

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يتنافس يوم غد السبت، 5 مترشحين في إنتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة. والتى من المنتظر أن تشرف عليها المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بمقر المجلس الشعبي الولائي. بحضور قضاة فصلا عن 10 مراقبين موزعيين عن مكتبين إنتخابيين.

وأشارت مصادر النهار أونلاين، بأن المنتخبين المترشحين للتنافس على مقعد لشغل مقعد سناتور عن ولاية الشلف يمثلون كل من حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديموقراطي، حركة مجتمع السلم، القائمة الحرة سهل الشلف وتكتل الأحرار، فيما تقدر الهيئة الناخبة ب 670 منتخبا ومنتخبة.

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كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في بيان لها، عن موعد سحب استمارات التصريح بالترشح الخاصة بانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة.

وحسب ما جاء في البيان، فإن السلطة حددت الفترة الممتدة من 23 ديسمبر الجاري إلى 16 جانفي المقبل لسحب هذه الإستمارات.

ويأتي هذا القرار تبعا لإمضاء المرسوم الرئاسي رقم 21/513 المؤرخ في 22 ديسمبر 2021. ويتضمن هذا المرسوم استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة ليوم السبت 5 فيفري 2022.

كما أشارت سلطة الإنتخابات أن اختتام عملية ايداع ملفات الترشح تكون يوم الأحد 16 جانفي 2022 على الساعة منتصف الليل.

وأوضح ذات الهيئة، أن سحب استمارات التصريح بالترشح، يتم على مستوى مقر المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المختصة اقليميا كل أيام الاسبوع ما عدا الجمعة، من الساعة الثامنة صباحا الى غاية الرابعة مساء، بناء على تقديم رسالة يعلن فيها الراغب نيته في الترشح موقعة ومبصمة من طرفه.

وفيما يخص الولايات 48 فهي معنية بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس الامة المنتخبين، أي مقعد واحد. أما بالنسبة للولايات العشر الجديدة فهي معنية بانتخاب أعضاء مجلس الأمة، أي مقعدين اثنين.

وخلص البيان الى أن رئيس السلطة الوطنية محمد شرفي أصدر اليوم ثلاثة قرارات. كما تتعلق هذه القرارات باستمارة التصريح بالترشح وإيداع ملفات الترشح والفصل في صحة الترشيحات. وهذا تنفيذا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم.