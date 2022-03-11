وفاة المجاهد عضو جيش التحرير الوطني عقاب بشير.. وربيقة يعزي

وقال الوزير في برقية تعزية: “ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم المجاهد عضو جيش التحرير الوطني الفقيد عقاب بشير رحمة الله عليه.”

ومن جهته قدم وزير المجاهدين العيد ربيقة، تعازيه الخالصة لأسرة المرحوم المجاهد عضو جيش التحرير الوطني الفقيد عقاب بشير.

انتقل الى رحمة الله المجاهد عضو جيش التحرير الوطني عقاب بشير، حسب ما علم اليوم الجمعة من وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

وأضاف ربيقة:”الراحل من الاوائل الذين التحقوا بصفوف الثورة المسلحة بالمنطقة الثانية بالولاية الخامسة التاريخية رفقة أخيار من رفاقه المجاهدين الأشاوس.”

واختتم الوزير قائلا:”فلا يسعني في هذا المصاب الجلل إلا أن أتوجه الى أسرة الفقيد بأصدق التعازي وأخلص المواساة سائلا المولى جلت قدرته أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته ويسكنه فراديس الجنان مع عباده من النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.”

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توفي المجاهد ضابط جيش التحرير الوطني، أحمد طيبي المدعو “سي أحمد التابلاطي”.بعد مسار ثوري حافل.

كما قدّم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، اليوم الخميس، تعازيه في وفاة

ضابط جيش التحرير الوطني الفقيد أحمد طيبي المدعو سي أحمد التابلاطي.

وجاء رسالة التعزية: “ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ انتقال روح المجاهد ضابط جيش التحرير الوطني الفقيد أحمد طيبي المدعو سي أحمد التابلاطي إلى رحمة الله عز وجل”.

كما أضاف: “فبعد مسار ثوري حافل بقي الفقيد وفيا لرسالة الشهداء من خلال تدوينه ومساهمته في عديد النشاطات

والفعاليات التاريخية لاسيما على مستوى المؤسسة الرابعة التاريخية”.

وتابع: “وبهذا المصاب الجلل لا يسعني إلا أن اتقدم إلى عائلته الكريمة وذويه وكل رفقائه في الجهاد والكفاح بأخلص التعازي وأصدق المواساة،

راجيا من المولى تعالى أن يرحمه برحمته الواسعة ويسدل عليه شآبيب غفرانه ويرزقه جنة الخلد مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا”.

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