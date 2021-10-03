وفاة عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي إبراهيم غومة

إنتقل إلى رحمة الله، عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي إبراهيم غومة أمين عقال طوارق الطاسيلي، عن عمر ناهز 93 سنة.

وتوفي غومة، بمستشفى وان تميضي بعاصمة الولاية اليزي، بعد صراع مع المرض، حيث كان يتواجد في المستشفى منذ اسبوعين، حتى وافته المنية اليوم.

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