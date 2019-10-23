وفاة علي كوديل الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع كنان

توفي اليوم الرئيس المدير العام لمجمع النقل البحري كنان سابقا علي كوديل على إثر مرض عضال.

وحسب ما علمته “النهار اون لاين” من مصادر مقربة من عائلة المرحوم، فإن هدا الأخير قد عانى من مرض عضال الأيام القليلة الماضية.

وتوفي المرحوم صبيحة اليوم بمنزله بنادي الصنوبر، أين سيوارى الثرى مساء اليوم بعد صلاة العصر بمقبرة سيدي فرج.

وتجدر الإشارة إلى أن علي كوديل ترأس مجمع كنان خلال فترة مابين 2003 إلى2005، وتم إنهاء مهامه بعد غرق سفينة بشار و إدخاله السجن

وكان المرحوم قد غادر السجن و استفاد من البراءة بعد فترة قصيرة من سجنه.