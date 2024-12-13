وفاة عملاق الشاشة التونسية فتحي الهداوي

رحل عن عالمنا، الفنان التونسي وعملاق الشاشة والمسرح فتحي الهداوي، مساء أمس الخميس.

وتوفي الفنان، بعد تدهور حالته الصحية إثر أزمة قلبية مفاجئة، في خبر صدم الوسط الفني في تونس.

ونعت وزارة الثقافة التونسية الفنان الهداوي، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 63 عاماً. وعبّرت في بيان عن خالص تعازيها لعائلة الراحل ولجميع الفنانين.

وولد الهداوي عام 1961، وهو أحد أبرز الممثلين في تونس، ومن عمالقة الدراما والمسرح فيها.

بدأت مسيرته قبل نحو 40 سنة، وجسّد خلالها أدواراً مختلفة داخل تونس وخارجها. وتنقّل بين المسلسلات التاريخية والدرامية، إضافة إلى أعماله المسرحية والسينمائية.