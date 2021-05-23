وفاة عميدة الصحافة الجزائرية “مليكة بلكحلة” إثر سكتة قلبية

إنتقلت إلى رحمة الله، يوم الأحد، الصحفية مليكة بلكحلة إثر تعرضها لسكتة قلبية.

وتعتبر المرحومة من عميدات الصحافة الجزائرية لكونها من الأوائل اللاتي اقتحمن عالم الصحافة الجزائر.