وفاة عميدة الصحافة الجزائرية “مليكة بلكحلة” إثر سكتة قلبية
إنتقلت إلى رحمة الله، يوم الأحد، الصحفية مليكة بلكحلة إثر تعرضها لسكتة قلبية.
وتعتبر المرحومة من عميدات الصحافة الجزائرية لكونها من الأوائل اللاتي اقتحمن عالم الصحافة الجزائر.
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=999693
-
إنتقلت إلى رحمة الله، يوم الأحد، الصحفية مليكة بلكحلة إثر تعرضها لسكتة قلبية.
وتعتبر المرحومة من عميدات الصحافة الجزائرية لكونها من الأوائل اللاتي اقتحمن عالم الصحافة…
-
لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين تتراوح أعمارهم بين 30 و40سنة في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 23 بمدخل دائرة أولاد رشاش.
وذلك بعد إصطدام سيارتين…
-
نظم اليوم الأساتذة المنظوين تحت لواء نقابة أساتذة التعليم العالي المتضامنين فرع الشلف، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الشقيق.
وتم تتظيم هذه الوقفة أمام مقر جامعة…
التعليقات (0)