وفاة عميدة الصحافة الجزائرية “مليكة بلكحلة” إثر سكتة قلبية

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وفاة عميدة الصحافة الجزائرية “مليكة بلكحلة” إثر سكتة قلبية
بقلم خالد زوبيري

إنتقلت إلى رحمة الله، يوم الأحد، الصحفية مليكة بلكحلة إثر تعرضها لسكتة قلبية.

وتعتبر المرحومة من عميدات الصحافة الجزائرية لكونها من الأوائل اللاتي اقتحمن عالم الصحافة الجزائر.


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