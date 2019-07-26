وفاة عميد الفلكلور والغناء الشعبي الفنان “إبراهيم بوساحة”

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توفيت إمرأتين أثناء وضع مولودهما بمستشفى سليمان عميرات بالمسيلة.
وحسب المعلومات التي تحوز عليها "النهار"، فإن السيدة الأولى توفيت أمس الخميس ليلا، وتقطن بمنطقة المعاضيد، أما…
أقدم شخص في حالة سكر متقدم، على الاعتداء على ممرض طلب منه الانتظار لفترة، مما تسبب له في حالة هيجان كبيرة.
ليقوم بعدها بالاعتداء على الممرض،…
باشرت مصالح الدرك الوطني بوهران تحقيقاتها الموسعة عقب العثور في عمليات متفرقة على 3 جثث لأشخاص مجهولي الهوية.
يشتبه بنسبة كبيرة تعرضهم للقتل بعد المعاينة بجثثهم…
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