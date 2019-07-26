عاجل

وفاة عميد الفلكلور والغناء الشعبي الفنان “إبراهيم بوساحة”

فن وثقافة
  • -
  • 0
وفاة عميد الفلكلور والغناء الشعبي الفنان “إبراهيم بوساحة”
بقلم أمينة داودي

توفي عميد الفلكلور والغناء الشعبي الفنان إبراهيم بوساحة المعروف  “بإبراهيم القصاب” إبن مدينة الشريعة بولاية تبسة عن عمر ناهز 90 سنة.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com