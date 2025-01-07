وفاة عميد الملاكمة الجزائرية ولد مخلوفي عبد القادر

توفي اليوم الثلاثاء، أسطورة الملاكمة الجزائرية والإفريقية والعربية، عبد القادر ولد مخلوفي عن عمر 80 عاما.

ويعد الراحل، عبد القادر ولد مخلوفي، أفضل ملاكم أنجبته الجزائر، حيث يمتلك رصيدا معتبرا ومشرفا من الألقاب في مسيرته على حلبات الملاكمة، خاصة في فترة ما بعد الاستقلال.

وتوّج عميد الملاكمة الجزائرية، بطلا إفريقيا للاحتراف 1973-1977، ونائب بطل العالم سنة 1975 “WBC” المجلس العالمي للملاكمة.

كما أشرف فقيد الملاكمة الجزائرية، على تدريب المنتخب الوطني للملاكمة ما بين 1979-1983.

وتقدم رئيس الاتحادية الجزائرية للملاكمة، عبد القادر عباس، باسمه وباسم كل أعضاء مكتبه وعائلة الفن النبيل في الجزائر بأحر التعازي، لعائلة الفقيدة داعين الله أن يتغمدها برحمته الواسعة ويسكنها فسيح جناته.