 وفاة عون أمن وإصابة آخر في حادث سير بالطريق الوقائي للمنطقة الصناعية بسكيكدة

أسفر حادث سير وقع فجر اليوم الإثنين، على الطريق الوقائي المحيط بالمنطقة الصناعية سوناطراك بعاصمة ولاية سكيكدة، على وفاة عون وقاية وأمن وإصابة آخر يعملان بشركة مكلفة بحراسة المنطقة.

وحسب، ما توفر من معلومات فإن الحادث الذي نحم إثر إصطدام سيارتي خدمة الحراسة كانتا تسيران في اتجاه معاكس ، أسفر على وفاة عون أمن بعين المكان وإصابة زميل له بجروح بليغة على مستوى الرجلين.

وهذا وقد تم تحويل الإثنين إلى المصالح المختصة بمستشفى عبد الرزاق بوحارة، هذا ولا تزال اسباب هذا محهولة وهو مت باشرت بشأنه المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا.