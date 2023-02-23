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الوطني

وفاة عون إعادة التربية في رقان.. وزير العدل يعزي عائلة المرحومة

بقلم أسماء.ع
وفاة عون إعادة التربية في رقان.. وزير العدل يعزي عائلة المرحومة
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قدم وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الخميس، تعازيه، لعائلة المرحومة فتيحة الغول عون إعادة التربية بمؤسسة رقان.

كما جاء في رسالة تعزية وزير العدل “على إثر ورود خبر وفاة المرحومة فتيحة الغول، عون إعادة التربية بمؤسسة إعادة التربية رقان”. “بعث عبد الرشيد طبي وزير العدل حافظ الأختام، برسالة تعزية ومواساة إلى عائلة المرحومة”. “متضرعا فيها إلى المولى عز وجل أن يتغمد روح الفقيدة بواسع رحمته و يسكنها فسيح جنانه”. و”يلهم ذويها جميل الصبر و السلوان”.

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